Mantelzorgers in Altena krijgen waardering met nieuwe regeling

De gemeente Altena heeft nieuwe regels vastgesteld om mantelzorgers te waarderen. Mantelzorgers kunnen een geldbedrag of waardebonnen ontvangen, afhankelijk van hun leeftijd. De regeling geldt vanaf 2026 en vervangt de regels uit 2022.

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Mantelzorgers in Altena kunnen vanaf 2026 rekenen op een blijk van waardering via de nieuwe regeling van de gemeente. Volwassen mantelzorgers ontvangen 120 euro of waardebonnen met dezelfde waarde, te besteden bij lokale ondernemers. Jonge mantelzorgers, tussen zes en achttien jaar, krijgen een attentie van 60 euro, waardebonnen of een activiteit.

De aanvraagperiode loopt van 1 augustus tot 15 december per kalenderjaar en moet worden ingediend door de zorgvrager. Per zorgvrager kunnen maximaal vier waarderingen worden toegekend. Stichting Surplus Welzijn verzorgt de aanvragen via een digitaal formulier.

De nieuwe regels vervangen de regeling uit 2022 en zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Altena. Ze treden in werking na publicatie in het digitale gemeenteblad.