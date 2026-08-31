Grond wordt toegepast in Uitwijk

In Uitwijk is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. Dit gebeurt op en rondom de Lageweg en Langstaat. De melding is op 27 augustus 2026 afgehandeld. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruiken van grond of baggerspecie, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit gebeurt op en rondom de Lageweg en Langstaat in Uitwijk.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021815 en heeft DSO-kenmerk 2026082501159. De gemeente Altena heeft de melding afgehandeld op 27 augustus 2026. Inzage van de melding of het indienen van bezwaar is niet mogelijk.