Internationale militaire oefening Falcon Leap bij Eindhoven

Van 7 tot en met 18 september vindt de luchtlandingsoefening Falcon Leap plaats vanaf Vliegbasis Eindhoven. Transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners trainen het droppen van vracht en parachutisten. De toestellen vliegen lager dan normaal en zijn daardoor beter zichtbaar en hoorbaar.

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De jaarlijkse oefening Falcon Leap wordt georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Tijdens deze periode vertrekken en landen alle vliegtuigen op Vliegbasis Eindhoven. Het laagvliegen is een essentieel onderdeel van de training voor de vliegers.

Gedurende de vluchten worden vracht en parachutisten gedropt op verschillende locaties, waarvan de exacte tijden en plekken niet worden gedeeld. Dit is om de veiligheid van zowel toeschouwers als deelnemers te garanderen. Na elf uur ’s avonds wordt er niet meer gevlogen.

Hinder door laagvliegen

Vanwege het lage vliegniveau zijn de toestellen beter zichtbaar en hoorbaar in de omgeving. Dit kan zorgen voor geluidshinder. Klachten hierover kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op de website van de luchtmacht.

Falcon Leap is een internationale oefening waarbij Nederland samenwerkt met andere landen. Het doel is om de luchttransportcapaciteit en samenwerking verder te verbeteren.