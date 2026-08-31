Gemeentehuis Bladel vrijdag beperkt open

Het gemeentehuis van Bladel is vrijdag 4 september gesloten. Alleen voor aangifte van geboorte en overlijden is het geopend van acht tot half negen ’s ochtends.

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Op vrijdag 4 september wijken de openingstijden van het gemeentehuis in Bladel af van de gebruikelijke tijden. Het pand blijft de hele dag gesloten voor reguliere zaken.

Er is een uitzondering gemaakt voor de aangifte van geboorte en overlijden. Hiervoor is het gemeentehuis kort geopend, namelijk van acht uur tot half negen ’s ochtends.

Wie andere zaken wil regelen, moet dit op een andere dag doen. De gemeente heeft nog geen verdere informatie gedeeld over de reden van de aangepaste tijden.