Extra voorstellingen Titanique in Breda

De hilarische musical Titanique krijgt extra voorstellingen in Chassé Theater Breda. De landelijke première is op zondag 20 september, maar door grote belangstelling worden er van 20 tot en met 24 januari 2027 extra speeldagen toegevoegd.

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Nog voordat Titanique officieel van start gaat, heeft het Chassé Theater in Breda besloten om extra voorstellingen in te plannen. De musical, die internationaal al veel succes heeft gehad, krijgt hiermee een langere speelreeks vanwege de grote vraag naar kaarten.

De musicalcomedy vertelt een alternatieve versie van wat er aan boord van de Titanic is gebeurd. In deze over-de-top voorstelling staat de Canadese zangeres Céline Dion centraal, gespeeld door Renée van Wegberg. Zij neemt de kijker mee in haar eigen interpretatie van het liefdesverhaal van Jack en Rose, met humor, iconische muziek en onverwachte twists.

Internationaal succes

Titanique is wereldwijd een hit geweest, met eerdere producties in steden zoals New York, Londen, Sydney en Parijs. De Broadway-versie ontving vier Tony-nominaties, waaronder die voor Best Musical, en in Londen won het twee Olivier Awards. Nu wordt er een speciale Nederlandse bewerking gemaakt door De Graaf & Cornelissen.

Renée van Wegberg krijgt de hoofdrol, samen met Calvin Kromheer als Jack en Dana van der Geer als Rose. De cast brengt een eigentijdse versie van het verhaal met scherpe humor, verrassende verwijzingen en natuurlijk de grootste hits van Céline Dion.

Extra speeldagen in januari

De extra voorstellingen vinden plaats van 20 tot en met 24 januari 2027 in Chassé Theater Breda. De landelijke première blijft gepland voor zondag 20 september 2026. Voor wie nieuwsgierig is naar de productie, biedt het theater ook een kijkje achter de schermen in een speciale editie van Blik op zondag.