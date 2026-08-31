Breda organiseert wandeling tegen zelfdoding

Breda organiseert op 10 september de Walk into the Light, een vroege ochtendwandeling tijdens Wereld Suïcide Preventie Week. De wandeling begint bij de Asterdplas en staat in het teken van ontmoeting, stilte en hoop. Het evenement wil aandacht vragen voor mentale gezondheid en suïcidepreventie. Er is plaats voor maximaal 75 deelnemers.

Gevonden voor jou

Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren en jongvolwassenen tot dertig jaar in Nederland. In 2025 maakten 1.758 mensen een einde aan hun leven, gemiddeld bijna vijf per dag. Vooral mannen worden twee keer zo vaak getroffen als vrouwen. Breda wil met de Walk into the Light bewustwording creëren rond dit thema.

De wandeling start om half zeven ’s ochtends bij de parkeerplaats van de Asterdhoeve aan de Asterdplas. Deelnemers verzamelen een kwartier eerder en sluiten de ochtend af met een gezamenlijk ontbijt om kwart voor acht. Vorig jaar trok het evenement ruim 2.800 deelnemers op 54 locaties in Nederland. In Breda is het aantal deelnemers beperkt tot 75 personen.

Samenwerking voor mentale gezondheid

De gemeente Breda werkt met partners zoals GGZ Breburg, Fameus, GGD West-Brabant en het TEJO-Huis aan een sterk netwerk voor mentale gezondheid. Ze richten zich op het bespreekbaar maken van mentale problemen en bieden laagdrempelige ondersteuning voor jongeren, bijvoorbeeld via steunpunten op scholen. Walk into the Light sluit aan bij deze initiatieven.

De wandeling is bedoeld als een moment van stilte, verbinding en hoop. Volgens de gemeente biedt het deelnemers ruimte om te praten, stil te zijn of te herinneren. Iedereen is welkom om mee te lopen, ongeacht persoonlijke ervaringen met suïcidaliteit.

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