Basisschoolkinderen ontdekken sport en cultuur in Valkenswaard

Alle basisschoolkinderen in Valkenswaard krijgen deze week het Sjorsboekje. Hierin staan sportieve en creatieve activiteiten waarmee zij vrijblijvend kunnen kennismaken. De gemeente biedt dit initiatief voor het derde jaar aan, samen met lokale verenigingen. Vaak zijn de activiteiten gratis of tegen een klein bedrag.

Gevonden voor jou

In het nieuwe Sjorsboekje staan proeflessen en kennismakingsactiviteiten van lokale sportclubs en culturele organisaties. Kinderen van groep 1 tot en met 8 kunnen kiezen uit sporten zoals voetbal en turnen, maar ook uit dans, muziek en andere creatieve activiteiten. Het doel is om jeugd op een laagdrempelige manier te laten ontdekken wat bij hen past.

Dit jaar prijkt een tekening van Liesje, leerling van basisschool De Windroos, op de omslag van het boekje. Liesje won een tekenwedstrijd van Sjors Sportief & Creatief. Afgelopen week kreeg zij samen met vriendinnetjes en andere leerlingen het eerste exemplaar uit handen van wethouders Rens Pijnenburg en Bram Bots. Sjors, het boegbeeld van het project, was bij de uitreiking aanwezig.

Kennismaking zonder verplichtingen

Sjors Sportief & Creatief is een initiatief van de gemeente Valkenswaard in samenwerking met lokale verenigingen en organisaties. Het project maakt het mogelijk om vrijblijvend deel te nemen aan proeflessen, zonder dat kinderen meteen lid hoeven te worden. Dit vergroot de toegankelijkheid en geeft verenigingen de kans om nieuwe deelnemers enthousiast te maken.

Naast het fysieke boekje is het volledige aanbod vanaf vandaag ook online te bekijken. Kinderen kunnen zich inschrijven via de website. De gemeente Valkenswaard hoopt hiermee zoveel mogelijk jeugd te inspireren om actief bezig te zijn met sport en cultuur.