Rode Kruis Oisterwijk viert 90-jarig jubileum

Het Rode Kruis in Oisterwijk heeft zaterdag zijn 90-jarig jubileum gevierd. De bijeenkomst vond plaats in Wijkcentrum Pannenschuur en draaide om het thema weerbaarheid. Bezoekers kregen informatie over hoe zij zich kunnen voorbereiden op noodsituaties, zoals een langdurige stroomuitval. Burgemeester Hans Janssen opende de middag met een toespraak.

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De feestelijke bijeenkomst stond stil bij negentig jaar vrijwillige inzet en hulpverlening van het Rode Kruis. Burgemeester Hans Janssen benadrukte het belang van het werk van de organisatie voor de inwoners van Oisterwijk. Hij sprak zijn waardering uit voor de tomeloze inzet van de vrijwilligers.

Een presentatie over weerbaarheid en zelfredzaamheid was een van de hoogtepunten van het programma. Daarbij werd specifiek aandacht besteed aan situaties waarin inwoners 72 uur zonder stroom zouden moeten overleven. Het Rode Kruis wil mensen bewust maken van de noodzaak om voorbereid te zijn op dergelijke noodsituaties.

Paneldiscussie over crisissituaties

Tijdens een paneldiscussie kwamen vertegenwoordigers van het Rode Kruis, de gemeente en het wijkcentrum aan het woord. Zij spraken over de rol van verschillende partijen tijdens een crisis en wat nodig is om als gemeenschap veerkrachtig te blijven. Dit gaf bezoekers een breed perspectief op hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de weerbaarheid van hun omgeving.

Met deze bijeenkomst vierde het Rode Kruis niet alleen een bijzonder jubileum, maar onderstreepte de organisatie ook haar maatschappelijke missie. Negentig jaar na de oprichting blijft de organisatie zich inzetten om mensen te helpen in noodsituaties en hen te ondersteunen waar nodig. Het belang van deze rol is nog altijd actueel.