De Opening blijkt publiekstrekker: 100.000 bezoekers komen naar Eindhoven

Eindhoven werd dit weekend overspoeld door cultuurliefhebbers: honderdduizend bezoekers kwamen naar de stad voor De Opening, de landelijke start van het culturele seizoen. Op veertig plekken in de stad was er iets te doen, veelal gratis. Eindhoven was de tweede gaststad die De Opening organiseerde.

Bezoekers kregen te zien wat ze komend seizoen in theaters, musea en concertzalen in het hele land kunnen verwachten. De Opening is de opvolger van De Uitmarkt die 45 jaar in Amsterdam werd georganiseerd. Vorig jaar kwamen 75.000 bezoekers naar de eerste gaststad van het culturele evenement, Apeldoorn. Dit keer dus honderdduizend. “Eindhoven is de vijfde stad van het land, dus we hoopten al dat we konden groeien,” zegt woordvoerder Chris Janssen van De Opening.

In de nieuwe opzet is ieder jaar een andere stad de gaststad. “Het was geweldig hoe het in Eindhoven is opgepakt, met 150 activiteiten”, gaat Janssen verder. "De stad heeft het omarmd. Mensen kwamen met open vizier om zich te laten verrassen."

Terugkijken op Brabant+ Omroep Brabant zond in het weekend van De Opening live het openingsconcert en het 'Brabants Trots'-concert uit. Deze zijn gratis en zonder account terug te kijken op videodienst Brabant+.

Gerard van Maasakkers tijdens De Opening De Opening in Eindhoven (foto: Fitchd).

De aftrap was vrijdagavond op het Stadhuisplein met artiesten als Karin Bloemen en Fresku. Zaterdagavond was het tijd voor de 'Brabantse dag'. Tijdens 'Brabants Trots' waren er optredens van onder meer Philharmonie Brainport, Björn van der Doelen, Gerard van Maasakkers, Ferry de Lits en Chris Bauer. In Muziekgebouw Eindhoven en in het Parktheater Eindhoven waren alle workshops uitverkocht en ook zaten de zalen en terrassen vol: "Er kon niemand meer bij." Onofficiële recordpoging gelukt

Een van de hoogtepunten dit weekend in Eindhoven was een onofficiële recordpoging om het grootste spontane concert ooit in Nederland te geven. 414 muzikanten deden mee: amateurs, maar ook professionals van Philzuid. De poging slaagde en daar is Janssen trots op: “Dat we dat grootste orkest ooit bij elkaar hebben kunnen brengen, was wel echt een cadeau.”

Het grootste spontane orkest (foto: Fitchd).

Nog eens twaalf andere steden in Nederland namen deel aan De Opening, zoals Tilburg, Helmond, Geldrop, Den Bosch, Breda en Bergen op Zoom. Culturele instellingen waren ook daar te bezoeken. In oktober wordt met de gemeente besproken of Eindhoven volgend jaar ook weer meedoet. Maar de officiële gaststad voor De Opening is dan een andere stad.

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