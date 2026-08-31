Dit is de onbetwiste nummer 1 van de Top 1976 van Omroep Brabant

De Top 900, de Brabantse Top 100 en nu ook de Top 1976. Brabant van Guus Meeuwis is ook in deze laatste lijst de onbetwiste nummer 1. Het publiek heeft gekozen en hoe: 22 procent van de stemmers had het nummer op zijn of haar lijstje staan.

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De Top 1976 is een extra grote jubileum-editie van de traditionele Top 900, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant. Vanaf dinsdagochtend negen uur gaat Omroep Brabant radio in elf dagen de 1976 mooiste liedjes allertijden draaien. "Het zijn zoveel liedjes dat we elke dag, ook 's avonds doorgaan met uitzenden", vertelt Maarten Kortlever. Hij heeft er zin in: "Het wordt echt een feestje! Meer dan twee keer zo lang dan normaal!" De lijst schiet alle kanten op. Maarten: "Dat hoort ook bij zo'n lijst. Maar die van Omroep Brabant is toch net even anders. Bij ons hoor je namelijk een flinke hoeveelheid Brabantse artiesten. We zijn toch lekker chauvinistisch met z'n allen!" Zo'n 8 procent van de liedjes heeft namelijk Brabantse roots.

Dat is vooral te zien in de top 10 die toch een lichte wijziging heeft ten opzichte van de Top 900 vorig jaar. Zo is Hee gaode mee van Gerard van Maasakkers een plekje gestegen ten koste van de klassieker Roller coaster van Danny Vera. Dit is de volledige top 10: Guus Meeuwis - Brabant Gerard van Maasakkers - Hee gaode mee Danny Vera - Roller coaster Gerard van Maasakkers - Hier heur ik thuis Queen - Bohemian Rhapsody ABBA - Dancing queen Boudewijn de Groot - Avond Golden Earring - Radar love Eagles - Hotel California Wim Sonneveld - Het dorp Wil je de hele lijst bekijken? Klik dan HIER.

De Top 1976 Die prachtige Top 1976 gaat op 1 september van start om 09.00 uur. Die dag viert Omroep Brabant ook dat het 50 jaar bestaat. De Top 1976 is een extra groot muzikaal cadeau vanuit Omroep Brabant naar het publiek toe. De uitzendingen zijn op werkdagen van 06.00 tot 00.00 uur. In het weekend van 09.00 tot 22.00 uur. De finale is op vrijdag 11 september.