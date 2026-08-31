Opblaasproducten tijdelijk apart inleveren bij GRIP

Inwoners van Asten, Heusden en Ommel kunnen opblaasproducten apart inleveren bij GRIP. Dit geldt voor 7 en 9 oktober en is bedoeld om afval beter te scheiden. Het gaat om spullen van vinyl, die niet bij het PMD-afval mogen.

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Opblaasbare producten zoals zwembanden, luchtbedden en strandballen mogen niet in de PMD-zak. Deze artikelen zijn vaak gemaakt van vinyl, een vorm van PVC die apart moet worden verwerkt. Om dit afval goed te scheiden, organiseert BLINK een tijdelijke inzamelactie bij het Grondstoffen InleverPunt (GRIP).

Inwoners kunnen tijdens de actieperiode gratis een extra tas met opblaasproducten meenemen naast hun reguliere GRIP-afval. Onder de in te leveren spullen vallen onder andere zwembanden, opblaasbare dieren, babyzwembanden en waterspeelgoed. Grote zwembaden, luchtbedden met velours en afdekzeilen zijn uitgesloten van deze actie.

Waarom aparte inzameling?

Na de zomer belanden opblaasproducten vaak tussen het PMD-afval. BLINK wil met deze actie bewustwording creëren over het belang van goed afval scheiden. Het apart inzamelen van vinyl draagt bij aan een duurzamere verwerking en een milieuvriendelijkere gemeente.

Inlevermomenten in de regio

De inzamelactie vindt plaats op woensdag 7 oktober en vrijdag 9 oktober. In Asten kun je terecht op het Burgemeester Ruttenplein van negen tot elf uur ’s ochtends. Heusden heeft een locatie op het Vorstermansplein, waar de inzameling plaatsvindt van half twee tot half drie ’s middags. In Ommel kunnen spullen worden ingeleverd op het Onze Lieve Vrouweplein, eveneens van half twee tot half drie.

Door gebruik te maken van deze speciale inzameling draag je bij aan een duurzamere afvalverwerking en een schonere gemeente.