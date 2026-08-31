Militaire oefening Falcon Leap start vanaf Vliegbasis Eindhoven

Van 7 tot en met 18 september oefenen militairen uit meerdere landen vanaf Vliegbasis Eindhoven. Ze trainen het droppen van vracht en parachutisten. Tijdens de oefening vliegen transportvliegtuigen lager dan normaal en zijn daardoor beter zichtbaar en hoorbaar.

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De internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap wordt gehouden van maandag 7 tot en met vrijdag 18 september. Militairen uit verschillende landen trainen hierbij het droppen van vracht en parachutisten. De oefening vindt plaats vanaf Vliegbasis Eindhoven.

Tijdens Falcon Leap zullen militaire transportvliegtuigen over de regio vliegen. De toestellen vliegen lager dan normaal, wat betekent dat ze beter zichtbaar en hoorbaar zijn. Naar verwachting zal er dagelijks gevlogen worden tussen één en vijf uur ’s middags, en tussen zeven en elf uur ’s avonds. Deze tijden kunnen nog veranderen.

Herdenking Market Garden

De oefening wordt afgesloten met een herdenking van Operatie Market Garden op zaterdag 19 september. Deze herdenking vindt plaats op de Ginkelse Heide bij Ede. Falcon Leap staat elk jaar in het teken van deze operatie uit de Tweede Wereldoorlog.

Bewoners in de omgeving kunnen geluidsoverlast ervaren door de militaire vliegtuigen. Hoewel de toestellen lager vliegen, blijft het geluid mogelijk storend. Klachten hierover kunnen worden gemeld via een formulier op de website van de luchtmacht.