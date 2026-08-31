Oisterwijk past subsidieregelingen aan: focus op impact

De gemeente Oisterwijk heeft nieuwe subsidieregelingen vastgesteld die meer gericht zijn op maatschappelijke impact en minder administratieve lasten. Organisaties hoeven pas vanaf 2027 subsidies boven de 20.000 euro te verantwoorden. Aanvragen voor het volgende kalenderjaar kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend.

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Het college van Oisterwijk heeft vorige week het Uitvoeringsbesluit vastgesteld, waarin de vernieuwde subsidieregelingen zijn opgenomen. Deze gelden voor onder andere welzijnswerk, cultuur, sport, stadspromotie en jeugdactiviteiten. De nieuwe aanpak richt zich op het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelen en maatschappelijke impact.

Om deze focus te realiseren, moeten organisaties die subsidie willen aanvragen duidelijk omschrijven hoe hun activiteiten bijdragen aan deze doelen. De gemeente wil hiermee het positieve effect van gesubsidieerde initiatieven op inwoners of specifieke doelgroepen vergroten.

Minder administratie

Daarnaast wordt de administratieve druk voor organisaties verminderd. Vanaf 2027 hoeven subsidies pas verantwoord te worden bij een bedrag boven de 20.000 euro. Voorheen lag deze grens op 5.000 euro. Ook wordt gewerkt met een gestandaardiseerd aanvraagformulier via het subsidieportaal, dat zowel met DigiD als eHerkenning toegankelijk is.

Subsidieaanvragen in oktober

Organisaties kunnen hun subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2027 indienen van 1 oktober tot en met 31 oktober. Om hen te informeren over de wijzigingen organiseert de gemeente twee informatieavonden in het Raadhuis van Oisterwijk. De eerste bijeenkomst, gericht op sport, cultuur en stadspromotie, vindt plaats op maandag 31 augustus. De tweede, over basisstructuur en jeugd, is gepland op donderdag 10 september.

De gemeente benadrukt dat deze vernieuwde subsidieregelingen een belangrijke stap zijn richting een efficiënter proces en meer gerichte ondersteuning van activiteiten met maatschappelijke impact.