Sportverenigingen Oirschot vanaf nieuw seizoen rookvrij

Vanaf het nieuwe sportseizoen zijn alle sportterreinen en verenigingen in Oirschot rookvrij. Dit moet zorgen voor een gezondere sportomgeving, waarin jongeren veilig kunnen opgroeien en sporten.

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De officiële start van het rookvrijbeleid vond zondag plaats bij tennisvereniging Fidote. Tijdens deze bijeenkomst ondertekende wethouder Leermakers het convenant namens de gemeente Oirschot. Het initiatief begon bij de voorzitter van Fidote en werd daarna omarmd door alle sportverenigingen in de gemeente. Vrijwel alle verenigingen hebben inmiddels het convenant ondertekend en passen het rookvrijbeleid toe.

Het doel is dat kinderen en jongeren kunnen sporten zonder blootstelling aan tabaksrook en zonder dat roken als normaal wordt gezien. Sportterreinen zijn tijdens momenten waarop jeugd aanwezig is volledig rookvrij. Op sommige locaties is buiten deze tijden een rookplek ingericht, uit het zicht van jeugdleden en bezoekers. Dit voorkomt dat rokers zich net buiten de toegangspoort verzamelen, wat overlast kan geven en het rookvrijbeleid ondermijnt.

Gezonde sportlocaties

Het rookvrij maken van de sportterreinen is een eerste stap in een bredere aanpak van gezonde sportlocaties. In de toekomst gaat een speciaal opgeleide Coach Gezonde Locaties met de verenigingen werken aan een verantwoord alcoholbeleid en een gezonder voedingsaanbod in de kantines. Zo wil de gemeente een prettige en gezonde omgeving voor iedereen realiseren.