Oirschot stelt woningbouwprojecten voor prioriteit netcapaciteit

De gemeente Oirschot gaat woningbouwprojecten voordragen voor prioriteit bij de verdeling van netcapaciteit. Vanaf 1 oktober kunnen projecten in het verzorgingsgebied van hoogspanningsstation Best aangemeld worden. Dit moet helpen om de schaarse capaciteit op het elektriciteitsnet beter te benutten. De regeling geldt voor bouwprojecten die binnen tien jaar gerealiseerd worden.

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Door de groeiende druk op het elektriciteitsnet is het steeds moeilijker om transportcapaciteit te verkrijgen. Een nieuwe landelijke regeling maakt het mogelijk om woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting al vroegtijdig aan te melden bij de netbeheerder. Gemeenten Oirschot, Best en een deel van Son en Breugel vallen onder hoogspanningsstation Best en kunnen vanaf 1 oktober 2026 een lijst met projecten indienen.

De positie op deze lijst bepaalt de volgorde waarin projecten kans maken op beschikbare netcapaciteit. Er is echter geen garantie dat een project daadwerkelijk aangesloten wordt, omdat dit afhankelijk blijft van de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet.

Alleen woningbouw en onderwijs

De regeling is uitsluitend bedoeld voor woningbouw- en onderwijsprojecten die binnen tien jaar gerealiseerd worden. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwbouw, sloop en nieuwbouw, transformatie van gebouwen naar woningen of uitbreiding van bestaande panden met extra woningen. Plannen die niet direct met woningbouw te maken hebben, zoals verduurzaming van bestaande huizen of laadpalen, vallen buiten deze regeling.

Om aanvragen te rangschikken heeft het college van Oirschot beleidsregels vastgesteld. Hierin staan de criteria en de voorlopige volgordelijst opgenomen. Meer informatie over deze regels en de lijst is te vinden via de gemeente Oirschot.