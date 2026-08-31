Gratis beweeggroepen in Oirschot en Middelbeers

In Oirschot en Middelbeers kun je gratis meedoen met een beweeggroep. Op donderdag worden wandelroutes gecombineerd met oefeningen voor balans en kracht. Iedereen kan meedoen, ongeacht je conditie. Het draait vooral om samen bewegen en elkaar ontmoeten.

Gevonden voor jou

De zomer loopt ten einde en september is voor veel mensen een goed moment om meer structuur in de week te krijgen. Een vast beweegmoment kan daar goed bij helpen.

In de gemeente Oirschot worden gratis beweeggroepen georganiseerd. De groepen komen samen op donderdag in Oirschot en Middelbeers. Tijdens de bijeenkomsten wandel je een route en doe je onderweg eenvoudige oefeningen. Denk aan oefeningen die de balans, kracht en soepelheid verbeteren.

Voor iedereen geschikt

Je hoeft niet heel fit te zijn om mee te doen. De oefeningen worden aangepast aan je eigen tempo en mogelijkheden. Het belangrijkste is dat je actief blijft, buiten bent en nieuwe mensen ontmoet.

Een beweeggroep kan bovendien helpen om een gezonde routine vol te houden. Door de vaste samenkomst zie je bekende gezichten en raak je gemotiveerd om door te gaan. Vaak merk je al snel dat bewegen makkelijker wordt als je dit samen doet.

Ontspannen en gezellig

De sfeer binnen de beweeggroepen is ontspannen en gericht op plezier. Het draait niet om prestaties, maar om samen in beweging komen. Meedoen is gratis en je kunt vrijblijvend een keer aansluiten om te kijken of het iets voor jou is.