Kees Huijbers uit Vessem ontvangt bijzondere erkenning

Kees Huijbers uit Vessem heeft zondag het Predicaat Bewijs van Verdienste gekregen. Deze onderscheiding is een waardering voor zijn jarenlange inzet voor de heemkunde en het historisch erfgoed van Vessem.

Gevonden voor jou

De uitreiking vond plaats tijdens de Dag van de Hooge Dorpen. Kees Huijbers heeft zich al decennialang ingezet voor het bewaren van de lokale geschiedenis en het erfgoed van Vessem. Zijn werk en betrokkenheid worden breed gewaardeerd.

Huijbers was vanaf 2013 ruim tien jaar bestuurslid van Stichting De Vessemse Molen. Hij speelde een belangrijke rol bij het onderhoud en de renovatie van de Jacobusmolen. Ook deelde hij zijn kennis over de molen met bezoekers en schoolgroepen. In 2025 stelde hij een monumentenroute door Vessem samen voor de Monumentendagen.

Heemkundevereniging De Hooge Dorpen

Sinds 1981 is Huijbers actief bij Heemkundevereniging De Hooge Dorpen. Hij is al 41 jaar secretaris en vervulde daarnaast zeven jaar zowel de rol van voorzitter als secretaris. Hij richt zich nu weer volledig op zijn grote passie: de heemkunde. Zo houdt hij zich bezig met het digitaliseren en archiveren van bidprentjes en helpt hij bezoekers van de vereniging iedere dinsdagmiddag.

De gemeente Eersel erkent met het Predicaat Bewijs van Verdienste de grote bijdrage van Kees Huijbers aan het behoud van de geschiedenis van Vessem en de omliggende dorpen.