Militaire oefening Falcon Leap bij Eindhoven

Vanaf maandag 7 september start de internationale militaire oefening Falcon Leap vanaf Vliegbasis Eindhoven. Militairen uit verschillende landen trainen tot vrijdag 18 september het droppen van vracht en parachutisten. Tijdens de oefening vliegen transportvliegtuigen lager dan normaal, wat extra zichtbaarheid en geluid met zich meebrengt. De oefening wordt afgesloten met een herdenking van Operatie Market Garden.

Gevonden voor jou

De internationale oefening Falcon Leap wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Het luchttransport wordt verzorgd door het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht, in samenwerking met tien internationale partners. Naast Vliegbasis Eindhoven maakt men ook gebruik van Twente Airport.

Militaire transportvliegtuigen vliegen gedurende Falcon Leap lager dan normaal, wat een belangrijk onderdeel is van de training. Dit zorgt ervoor dat de vliegers inzetgereed blijven. Het laagvliegen maakt de toestellen extra zichtbaar en hoorbaar in de omgeving. Er wordt gevlogen in twee blokken: van één uur tot vijf uur ’s middags en van zeven uur tot elf uur ’s avonds. Deze tijden kunnen wijzigen.

Dropzones in Nederland en België

De oefening maakt gebruik van verschillende locaties om vracht en parachutisten te droppen. In Nederland zijn de Ginkelse Heide en Marnewaard aangewezen als dropzones, terwijl in België de Hechtelse Heide wordt gebruikt. Exacte tijden en plekken van parachutesprongen worden vanwege veiligheidsredenen niet vooraf bekendgemaakt.

Falcon Leap wordt op zaterdag 19 september afgesloten met de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Deze operatie speelde een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hinder voor de omgeving

Militaire oefeningen zoals Falcon Leap worden zorgvuldig voorbereid, waarbij geprobeerd wordt de overlast voor de omgeving te beperken. Toch kan er hinder ontstaan door het geluid van laagvliegende vliegtuigen. Eventuele meldingen hierover kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op de website van de luchtmacht.