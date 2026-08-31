Onderzoek naar energiehub op Bedrijventerrein Hapert gestart

Op Bedrijventerrein Hapert is een onderzoek gestart naar een energiehub als oplossing voor het volle elektriciteitsnet. Lokale bedrijven werken hiervoor samen met OBGB, het Kempisch Ondernemers Platform en gemeente Bladel. De startbijeenkomst vond plaats op woensdag 26 augustus. Het onderzoek moet duidelijk maken of dit plan haalbaar is.

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Het elektriciteitsnet zit vol, waardoor bedrijven op Bedrijventerrein Hapert niet kunnen uitbreiden, verduurzamen of zonne-energie terugleveren. Een energiehub kan een oplossing zijn. Bij zo’n hub stemmen bedrijven hun energieverbruik en -opwekking op elkaar af. Ook wordt het verbruik beter verdeeld over piekmomenten, zodat de beschikbare capaciteit slimmer wordt benut.

De haalbaarheid van een energiehub wordt nu onderzocht. Daarbij kijken experts naar technische, financiële en organisatorische mogelijkheden. Ook wordt bekeken welke bedrijven willen deelnemen. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij aan het onderzoek.

Resultaten in tweede kwartaal

De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2026 verwacht. Op basis daarvan kunnen eventuele vervolgstappen worden bepaald. Eerder werden soortgelijke onderzoeken uitgevoerd op andere bedrijventerreinen, zoals het Kempisch Bedrijvenpark en De Sleutel.

Met slimme oplossingen zoals een energiehub hopen de betrokken partijen de problemen op het elektriciteitsnet aan te pakken en bedrijven meer ruimte te geven voor groei en verduurzaming.