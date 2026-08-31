Leegstaand bedrijfspand wordt appartementencomplex: gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad van Bladel buigt zich binnenkort over een plan voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijfspand aan Leemskuilen 4a. Het voorstel is om op deze locatie een appartementencomplex met 25 woningen te bouwen.

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Het pand aan Leemskuilen 4a in Bladel, waar vroeger Kempencuisine gevestigd was, staat al enkele jaren leeg. De eigenaar wil het terrein herontwikkelen en heeft plannen voor de bouw van een appartementencomplex met 25 woningen. Voor dit project is een vergunning nodig, en de gemeenteraad speelt hierin een belangrijke rol.

Omdat het project meer dan elf woningen betreft, is de gemeenteraad verplicht om eerst advies uit te brengen. De raadscommissie Grondgebied behandelt maandagavond 7 september het voorstel om positief te adviseren over het afwijken van het (tijdelijk) Omgevingsplan. Dit bindende advies is nodig voordat het college de vergunningaanvraag kan beoordelen.

Participatiebeleid op agenda

Ook het participatiebeleid van de gemeente Bladel staat deze week op de agenda. De commissie Middelen en Algemene Zaken bespreekt donderdagavond 10 september de participatieverordening en de bestuurlijke visie. Het beleid is bedoeld om inwoners meer te betrekken bij plannen en projecten, waardoor de kwaliteit en uitvoerbaarheid verbeteren.

In de participatieverordening staan juridische verplichtingen en procedures rondom inwoners- en overheidsparticipatie. De raadscommissie adviseert de gemeenteraad hierover, die uiteindelijk op 24 september besluiten neemt.

Vergaderingen bijwonen

De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Bladel. Belangstellenden kunnen de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of digitaal volgen via de gemeentelijke website. De vergaderingen zijn ook na afloop terug te kijken.