Sint-Michielsgestel zoekt jonge Cyber Agents tegen online criminaliteit

Gemeente Sint-Michielsgestel wil cybercriminaliteit aanpakken met Junior Cyber Agents. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar leren via de game HackShield hoe ze online gevaren kunnen herkennen. De beste Cyber Agent wordt zelfs officieel gehuldigd.

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De gemeente Sint-Michielsgestel roept kinderen op om mee te doen aan HackShield, een educatieve game die hen leert omgaan met online dreigingen zoals phishing, hacken en datalekken. Het initiatief richt zich op kinderen tussen de acht en twaalf jaar, die via het spel niet alleen zichzelf maar ook hun omgeving kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit.

HackShield geeft jonge spelers de tools om risico’s op internet te herkennen en te voorkomen. Ze leren hoe ze bijvoorbeeld geldezels of nepberichten kunnen ontmaskeren. De kennis die ze opdoen, kunnen ze delen met ouders, grootouders en anderen, waardoor de hele gemeenschap veiliger wordt.

Huldiging van jonge helden

Om de inzet van de Junior Cyber Agents te belonen, wordt de beste deelnemer uit Sint-Michielsgestel officieel gehuldigd. De gemeente ziet deze kinderen als belangrijke schakels in het creëren van een veilige digitale toekomst. De huldiging benadrukt hoe belangrijk hun bijdrage is.

Met HackShield wil Sint-Michielsgestel niet alleen kinderen online sterker maken, maar ook bewustwording creëren binnen gezinnen. Hoe meer kinderen meedoen, hoe groter de impact op de digitale veiligheid in de regio.