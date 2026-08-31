Klimaatsubsidie beschikbaar in gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk biedt een klimaatsubsidie aan om tuinen en daken beter voor te bereiden op extreem weer. Inwoners, bedrijven en Verenigingen van Eigenaren kunnen hiermee maatregelen nemen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Gevonden voor jou

Extreem weer komt steeds vaker voor, met hete zomers, langdurige droogte en zware regenbuien. Om hierop voorbereid te zijn, biedt de gemeente Moerdijk financiële steun via een klimaatsubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die zorgen voor meer groen, betere wateropvang en een klimaatbestendige leefomgeving.

De subsidie kan worden gebruikt voor verschillende maatregelen, zoals het aanleggen van een groen dak, het plaatsen van een regenton of ander waterreservoir, en het vervangen van tegels door planten, struiken of gras. Ook het aanbrengen van waterdoorlatende verharding valt onder de mogelijkheden. Deze aanpassingen helpen om regenwater efficiënter op te vangen en dragen bij aan een koelere omgeving met meer ruimte voor planten en dieren.

Voor wie is de subsidie?

Inwoners, bedrijven en Verenigingen van Eigenaren in de gemeente Moerdijk kunnen een aanvraag indienen. Met deze financiële steun wil de gemeente bewoners stimuleren om hun tuinen, erven en daken groener en beter bestand tegen extreem weer te maken. Het uiteindelijke doel is om samen te werken aan een toekomstbestendige en groene leefomgeving.

De maatregelen dragen bij aan minder wateroverlast, meer groen en een koelere omgeving tijdens warme dagen. De gemeente hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en de biodiversiteit in Moerdijk.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie is te vinden op de website van de gemeente Moerdijk.