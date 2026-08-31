Planten van oud gemeentehuis Haaren krijgen nieuw leven

In Haaren is een actie gestart om de planten van het oude gemeentehuis te adopteren. Zaterdag 5 september kunnen inwoners de beplanting ophalen en herplanten in hun eigen tuin.

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Jan Mathijssen uit Haaren heeft samen met lokale boomkwekers een initiatief opgezet om de vaste planten van het voormalige gemeentehuis een nieuwe bestemming te geven. Het gaat om een gevarieerd assortiment planten dat enkele jaren geleden is aangelegd rondom het pand.

De actie vindt plaats op zaterdag 5 september van negen uur tot één uur ’s middags. Inwoners kunnen dan zelf planten uit de borders halen en meenemen naar huis. Daarbij wordt gevraagd eigen gereedschap mee te nemen, zoals een schop, kruiwagen, aanhanger of kistje. Ook een snoeischaar of broodmes kan handig zijn.

Advies van boomkwekers

Tijdens de ochtend zijn enkele boomkwekers aanwezig om inwoners te helpen. Ze geven tips over hoe de planten het beste kunnen worden uitgestoken en opnieuw geplant in de eigen tuin. Dit moet ervoor zorgen dat de beplanting goed kan bloeien op de nieuwe locatie.

De actie is een samenwerking tussen Jan Mathijssen, wethouder Dion Dankers en de boomkwekers Mark van de Nieuwelaar, Aad Vermeer, Kees Burgmans en Joost Sterke. Het initiatief draagt bij aan een duurzame herbestemming van het groen en biedt inwoners een kans om hun tuin op te fleuren.

Praktische informatie

De planten kunnen worden opgehaald bij het oude gemeentehuis van Haaren. Bezoekers mogen tijdelijk vrij parkeren op het Mgr. Bekkersplein. De actie is bedoeld om zoveel mogelijk planten te redden en een nieuwe plek te geven binnen de gemeente.