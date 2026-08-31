Deadline voor stroomcapaciteit nieuwbouw in Vught nadert

Nieuwbouwprojecten in Vught kunnen tot en met 2 september worden aangemeld voor de regeling 'Eerder aanvragen' van Enexis. Deze regeling biedt kans op een snellere stroomaansluiting. De volgordelijst wordt op 10 september gepubliceerd.

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De gemeente Vught roept ontwikkelaars van nieuwbouw- en onderwijsprojecten op om hun plannen tijdig te melden. Dit kan nog tot en met zaterdag 2 september, waarna de projecten beoordeeld worden. Het gaat om plannen die binnen tien jaar worden uitgevoerd.

Met de regeling ‘Eerder aanvragen’ van netbeheerder Enexis kunnen projecten eerder in de planning worden opgenomen voor een stroomaansluiting. De regeling is bedoeld voor onder andere woningbouwprojecten, scholen, woonzorglocaties en opvanginitiatieven.

Volgorde op lijst

Na de sluitingsdatum beoordeelt de gemeente de ingediende aanvragen. Op basis van lokale beleidsregels wordt een volgordelijst opgesteld, die op zondag 10 september wordt gepubliceerd. Een plek op deze lijst betekent echter niet dat er direct netcapaciteit beschikbaar is.

De uiteindelijke aansluiting hangt af van de beschikbare capaciteit bij Enexis. Dit blijft een belangrijke factor bij het realiseren van de projecten.

Ontwikkelaars die hun project nog willen aanmelden of twijfelen of het in aanmerking komt, kunnen tot en met 2 september actie ondernemen. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de gemeente Vught.