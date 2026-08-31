Sachsenhausen-herdenking vrijdag in Vught

Vrijdag 4 september wordt in Vught de jaarlijkse Sachsenhausen-herdenking gehouden. Daarbij worden de Nederlandse slachtoffers van het concentratiekamp herdacht. De bijeenkomst vindt plaats bij het monument in het Reeburgpark. Iedereen is welkom om deel te nemen.

Gevonden voor jou

In 1944 werden ruim 2.800 mannelijke gevangenen vanuit Kamp Vught naar Sachsenhausen gedeporteerd. Meer dan 1.400 Nederlanders overleefden de oorlog niet. Ter herinnering aan hen staat in het Reeburgpark een monument waar de herdenking plaatsvindt.

Burgemeester Chantal Nijkerken-de Haan opent de bijeenkomst met een welkomstwoord. Daarnaast zijn er persoonlijke verhalen, gedichten van basisschoolleerlingen en muzikale bijdragen. De herdenking begint met een stille tocht om tien voor elf vanaf het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein. Het programma bij het monument duurt van elf uur tot twaalf uur.

Middagprogramma

Na de ochtendherdenking gaat het programma verder in Nationaal Monument Kamp Vught. Om half twee wordt daar de documentaire 'Broertje' vertoond. De film volgt de broers Micha en Harry de Winter, die de route van hun vader na diens bevrijding uit Sachsenhausen in 1945 afleggen. Na afloop is er een nagesprek met Micha de Winter en regisseur Natascha van Weezel.

De toegang tot het middagprogramma kost 2,50 euro per persoon. Kaarten zijn beschikbaar via de website van Nationaal Monument Kamp Vught.