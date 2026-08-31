Gemeente Oirschot waardeert mantelzorgers met cadeaubon

De gemeente Oirschot geeft mantelzorgers een cadeaubon als blijk van waardering. Mantelzorgers kunnen zich vanaf 1 september aanmelden via WIJzer Oirschot. De aanvraagperiode loopt tot 1 november.

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Mantelzorgers in Oirschot worden ieder jaar in het zonnetje gezet. De gemeente biedt hen een cadeaubon aan, die te besteden is bij verschillende winkels in Oirschot. Hiermee wil de gemeente haar waardering tonen voor de belangrijke rol die mantelzorgers spelen.

Een mantelzorger is iemand die minimaal acht uur per week, langer dan drie maanden, zorgt voor een familielid, vriend, partner, kind of buurtbewoner. Voor kinderen tussen de zes en zeventien jaar geldt dat zij mantelzorger zijn als zij opgroeien in een gezin met een langdurig ziek familielid, iemand met een handicap, psychische problemen of een verslaving.

Aanmeldperiode

Van 1 september tot 1 november 2026 kunnen mantelzorgers zich aanmelden voor de waardering. Dit kan digitaal via de website van WIJzer Oirschot, waar een formulier ingevuld moet worden. Wie niet in staat is om online een aanvraag te doen, kan terecht bij de bezoeklocaties van WIJzer Oirschot.

WIJzer heeft twee locaties waar mantelzorgers hulp kunnen krijgen bij hun aanvraag. In Oirschot kunnen zij terecht bij WIJzer in de Stoelendans aan de Loop 67, geopend van maandag tot en met donderdag van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags, en op vrijdag tot één uur ’s middags. Daarnaast is er een locatie in Middelbeers, in gezondheidscentrum de Beerzen aan de Doornboomstraat 34, geopend op woensdagochtend van negen tot twaalf uur.

De gemeente benadrukt het belang van mantelzorgers en wil hen met deze jaarlijkse actie extra erkenning geven voor hun inzet.