Gratis workshop voor senioren in Waalre

Senioren in Waalre kunnen vanaf 7 september deelnemen aan een gratis workshop. De driedelige cursus biedt praktische tips voor gezond en plezierig ouder worden en vindt plaats in sporthal ’t Hazzo.

Gevonden voor jou

De workshop wordt georganiseerd door Vitaal Waalre, een organisatie die zich richt op het welzijn van ouderen. Het programma bestaat uit twee informatieochtenden en een terugkomochtend. Onder deskundige begeleiding krijgen deelnemers inzicht in zes aandachtsgebieden die bijdragen aan vitaal en actief ouder worden.

De cursus is bedoeld voor senioren die net met pensioen zijn, zich eenzaam voelen of op zoek zijn naar nieuwe invulling van hun vrije tijd. In groepen van maximaal tien personen worden thema’s besproken zoals mentale gezondheid, fitheid en zingeving. Deelnemers worden gestimuleerd om tijdig na te denken over keuzes die bijdragen aan een gezond en zinvol leven.

Data en locatie

De eerste bijeenkomst is op maandag 7 september 2026, gevolgd door sessies op 5 oktober en 2 november. Alle ochtenden duren van 9.30 tot 12.00 uur en vinden plaats in sporthal ’t Hazzo in Waalre.

Vitaal Waalre wil hiermee ouderen helpen om gerichte keuzes te maken die aansluiten bij hun behoeften en interesses. De workshop is gratis en biedt een laagdrempelige manier om samen actief ouder te worden.