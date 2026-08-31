Gemeente Waalre biedt isolatiesubsidie aan

De gemeente Waalre heeft een subsidieregeling om woningen beter te isoleren. Woningeigenaren kunnen tot 1.500 euro krijgen als een bedrijf de maatregelen uitvoert. Zelf klussen levert maximaal 750 euro subsidie op. Er is nog genoeg budget beschikbaar.

Gevonden voor jou

De subsidieregeling is een onafhankelijk initiatief van de gemeente Waalre. Inwoners mogen zelf een bedrijf kiezen om de isolatiewerkzaamheden uit te voeren. De gemeente werkt niet samen met isolatiebedrijven en heeft geen bedrijven aangewezen om inwoners te benaderen of te adviseren.

Er zijn meldingen binnengekomen van inwoners die onverwacht zijn benaderd door isolatiebedrijven. De gemeente benadrukt dat de subsidie niet gekoppeld is aan een specifieke aanbieder. Het is belangrijk om verschillende bedrijven te vergelijken en rustig een keuze te maken voor een passende maatregel.

Subsidie vrij beschikbaar

Op dit moment is er nog voldoende budget voor de isolatiesubsidie. Dat betekent dat er geen reden is om haast te maken bij het aanvragen van de subsidie of het kiezen van een isolatiebedrijf. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag indienen. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Waalre.

Voor inwoners die hulp willen bij het maken van een keuze, biedt Vereniging Duurzaam Waalre advies. Vrijwilligers van deze vereniging kunnen samen met jou kijken welke isolatiemaatregelen geschikt zijn voor jouw woning. Ze voeren zelf geen isolatiewerkzaamheden uit, maar bieden onafhankelijke ondersteuning.

Meer informatie over de subsidieregeling en onafhankelijke adviezen van Vereniging Duurzaam Waalre zijn te vinden op hun websites.