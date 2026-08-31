Droogte treft groen in Waalre

Door de droge zomer verliezen bomen in Waalre al bladeren en groeit onkruid snel. De gemeente geeft extra water aan jonge beplanting en ruimt bladeren op waar nodig.

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De aanhoudende droogte heeft grote gevolgen voor het groen in de gemeente Waalre. Planten en bomen hebben door het gebrek aan regen moeite om te herstellen. De gemeente geeft daarom extra water aan jonge beplanting en bepaalde bomen. Toch is het niet mogelijk om overal water te geven, omdat er tijdens lange droge perioden minder locaties beschikbaar zijn om water op te halen.

Bomen laten door de hitte en droogte nu al bladeren vallen om zichzelf te beschermen tegen uitdroging. De gemeente ruimt bladeren op van wegen en gazons om de omgeving netjes en veilig te houden. Dit werk wordt uitgevoerd waar nodig.

Onkruid groeit ondanks droogte

Ondanks het droge weer groeit onkruid snel, vooral tussen bestrating. Dat komt doordat vocht onder de tegels wordt vastgehouden door condensvorming. Hierdoor kan onkruid zelfs tijdens droge periodes blijven groeien. De gemeente is volop bezig met het verwijderen van onkruid. Groter onkruid dat zichtbaar blijft, wordt meegenomen tijdens de eerstvolgende onderhoudsronde.

Volgens de gemeente werkt water geven het beste als de grond al vochtig is, bijvoorbeeld na een regenbui. Bij zeer droge grond stroomt water sneller weg, waardoor planten minder kunnen opnemen.