Boxtel zoekt jonge cyberhelden met HackShield

Gemeente Boxtel roept kinderen van acht tot twaalf jaar op om via de game HackShield te leren hoe ze cybercriminelen kunnen verslaan. Hiermee kunnen zij zichzelf en hun omgeving beschermen tegen online gevaren.

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Steeds meer inwoners van Boxtel worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Om hier iets aan te doen, zoekt de gemeente jonge 'Junior Cyber Agents'. Kinderen tussen de acht en twaalf jaar kunnen zich aanmelden en deelnemen aan HackShield, een interactieve game die hen leert om online risico's te herkennen en te voorkomen.

HackShield richt zich op het bewustmaken van kinderen over online bedreigingen zoals hacken, datalekken en phishing. Tijdens het spel ontdekken ze hoe ze zichzelf en anderen, zoals ouders en grootouders, kunnen beschermen tegen deze gevaren. De gemeente benadrukt dat hoe meer kinderen meedoen, hoe veiliger Boxtel wordt.

Een huldiging voor de beste

De meest succesvolle Cyber Agent uit Boxtel krijgt een officiële huldiging. De gemeente ziet deze jonge deelnemers als belangrijke pioniers in de strijd tegen cybercriminaliteit en waardeert hun inzet om bij te dragen aan een veiligere digitale wereld.

Met HackShield hoopt Boxtel niet alleen kinderen online sterker te maken, maar ook de algehele cyberveiligheid in de gemeente te vergroten. Voor ouders is dit een kans om hun kind spelenderwijs te leren hoe ze zich tegen internetcriminaliteit kunnen wapenen.