Burgemeester Baarle-Nassau stopt in mei 2027

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau stopt in mei 2027. Ze heeft de gemeenteraad geïnformeerd over haar besluit om na twaalf jaar ruimte te maken voor een opvolger. Zo krijgt de raad genoeg tijd voor een zorgvuldige zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

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Marjon de Hoon-Veelenturf is sinds 1 juni 2015 burgemeester van Baarle-Nassau. Ze heeft aangekondigd dat ze op 1 juni 2027 eervol ontslag zal vragen aan de koning. Daarmee komt er na twaalf jaar een einde aan haar tweede ambtstermijn.

Met haar besluit wil De Hoon-Veelenturf ruimte maken voor een nieuwe burgemeester. Volgens haar is het belangrijk dat iemand met een frisse blik en nieuwe ideeën de toekomst van Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré kan vormgeven. De huidige burgemeester hoopt dat de gemeenteraad voldoende tijd heeft om een geschikte opvolger te vinden.

Ruim negen maanden actief

Hoewel haar vertrek gepland staat in 2027, blijft De Hoon-Veelenturf zich in de komende negen maanden volledig inzetten voor de gemeente. Ze benadrukt dat dit geen afscheidsbrief is, maar een persoonlijke vooraankondiging. Haar doel is om inwoners, ondernemers en organisaties tijdig te informeren.

De burgemeester kijkt ernaar uit om in de komende periode in gesprek te blijven over alles wat de gemeente zo uniek maakt. Tot haar afscheid blijft ze met energie en ambitie werken aan de uitdagingen en kansen in Baarle-Nassau.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester zal naar verwachting zes tot acht maanden duren. De Hoon-Veelenturf, die op het moment van haar vertrek 66 jaar zal zijn, beschrijft haar besluit als goed overwogen.