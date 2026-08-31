Cameratoezicht ingesteld in Needestraat Eindhoven

De burgemeester van Eindhoven heeft besloten tijdelijk cameratoezicht in te stellen in de Needestraat en Halvemaanstraat om verstoringen van de openbare orde tegen te gaan.

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De beslissing is genomen vanwege toenemende incidenten in de Needestraat, waaronder vernielingen. De ernst van de gebeurtenissen zorgt voor een concrete vrees dat de openbare orde in gevaar komt. Cameratoezicht wordt ingezet als onderdeel van een bredere aanpak met zowel preventieve als repressieve maatregelen.

Het toezicht geldt vanaf 30 augustus tot 13 september 2026. Het gebied dat onder cameratoezicht valt, is aangegeven op een luchtfoto die bij het besluit is gevoegd. De burgemeester benadrukt dat het belang van openbare orde zwaarder weegt dan andere belangen. De Gezagsdriehoek, een samenwerkingsverband van politie, justitie en gemeente, heeft ingestemd met deze maatregel.