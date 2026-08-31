Grote tak afgebroken voor ingang van gezondheidscentrum in Heesch

Een grote tak van een boom aan de Gildestraat in Heesch is maandagmiddag tijdens een korte, hevige bui afgebroken. De tak hing lange tijd over de parkeerplaats van een gezondheidscentrum heen, vlak voor de ingang.

Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. De brandweer zette de omgeving af met lint en pionnen, en hield de tak in de gaten.

Samen met de gemeente en een medewerker van het gezondheidscentrum is gekeken hoe de tak weggehaald kon worden. Richting het einde van de middag wist de brandweer de tak van de boom te zagen.

Twee geparkeerde auto's konden niet weg van de parkeerplaats tot de tak was afgezaagd. Bezoekers van het gezondheidscentrum, waarin onder meer een apotheek, fysio en huisarts zitten, konden via een andere ingang naar binnen.