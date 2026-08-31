Na 12 jaar draagt burgemeester Baarle-Nassau het stokje over: 'Frisse blik'

Marjon de Hoon-Veelenturf stopt op 1 juni 2027 na twaalf jaar als burgemeester van Baarle-Nassau. Dat schrijft ze maandag in een brief aan de inwoners. De burgemeester zegt niet klaar te zijn met het werk, maar het stokje te willen overdragen aan iemand met een frisse blik en nieuwe ideeën.

De Hoon-Veelenturf is sinds juni 2015 burgemeester van Baarle-Nassau. Na twaalf jaar vindt ze het na haar tweede ambtsperiode tijd voor een opvolger. "Ik ben ervan overtuigd dat het goed is om na twaalf jaar ruimte te maken voor een nieuwe burgemeester. Iemand die met een frisse blik en nieuwe ideeën kijkt naar wat Baarle, Ulicoten en Castelré nodig hebben voor de toekomst", zegt ze.

'Niet klaar met werk'

De burgemeester benadrukt dat ze niet vertrekt omdat ze klaar is met haar werk. Tot haar afscheid blijft ze zich volledig inzetten voor de gemeente. "Dit is geen afscheidsbrief", schrijf ze.

Door haar vertrek nu al aan te kondigen, krijgt de gemeenteraad ruim de tijd om een nieuwe burgemeester te zoeken. Op het moment dat De Hoon-Veelenturf stopt, is ze 66 jaar.