Kermis in Geldrop zorgt voor verkeersmaatregelen

Van dinsdag 5 tot en met zaterdag 9 september vindt de kermis in Geldrop plaats. Het evenement is verspreid over drie locaties: De Meent, Heuvel en Marktplein. Om de omgeving bereikbaar te houden, worden verkeersmaatregelen genomen. Ook is er parkeeroverlast en geluid door op- en afbouw.

Gevonden voor jou

De kermis in Geldrop gaat dinsdag 5 september van start en duurt tot en met zaterdag 9 september. De attracties worden geplaatst op het Marktplein, de Meent en het Horecaplein. Om ruimte te maken, zijn deze locaties afgesloten voor verkeer. Dit geldt ook voor een deel van het Horecaplein en de Wielstraat. Bewoners kunnen hun straat wel in- en uitrijden.

De opbouw van de kermis begint zaterdag 2 september om vier uur ’s middags. Vanaf dat moment mag er niet meer geparkeerd worden binnen de afzetting. De afbouw vindt plaats tussen 9 en 11 september, afhankelijk van de locatie.

Openingstijden

De kermis heeft dagelijks verschillende openingstijden. Op dinsdag 5 september is er een prikkelarm uur van twaalf tot één ’s middags. Verder is de kermis geopend tot middernacht, behalve op donderdag, vrijdag en zaterdag, wanneer deze om half twaalf sluit.

Naast de kermisattracties is er woensdagmiddag 9 september een traditionele kermismarkt op de Dommeldalseweg. Bezoekers kunnen parkeren op de terreinen Machinaal en Bezorgershof, terwijl bewoners van de wijk de Burght via de Vincentiusstraat hun woning kunnen bereiken.

Exploitanten van de kermisattracties plaatsen hun salonwagens en caravans tijdelijk op het parkeerterrein van VV Braakhuizen. Dit terrein blijft in gebruik tot 17 september.