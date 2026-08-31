Werkzaamheden aan asfalt in Heeze-Leende

Vanaf 7 september worden straten in Heeze en Leende voorzien van een nieuwe slijtlaag. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen twee uur niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

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Op meerdere locaties in de gemeente Heeze-Leende krijgt het asfalt binnenkort een nieuwe slijtlaag. In Heeze gaat het om de Spoetnik, Atlas, Aangelagen, Mierlose Dijk en de Ten Borchwardlaan. In Leende worden de Maarheezerweg Zuid en de Loofvennen aangepakt. Daarnaast worden brugdekken aan de Jansborg en Oude Dijk voorzien van een nieuwe laag.

De werkzaamheden starten op donderdag 7 september en zijn afhankelijk van het weer. Bij regen worden de geplande werkzaamheden uitgesteld. Tijdens het aanbrengen van de slijtlaag zijn de straten ongeveer twee uur niet toegankelijk voor gemotoriseerd vervoer.

Voorbereiding in volle gang

Vanaf vandaag, 31 augustus, worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij wordt het huidige asfalt grondig gereinigd. Op enkele plekken, zoals de Spoetnik, Atlas en Aangelagen in Heeze, wordt ribbelvorming in het asfalt verwijderd met een speciale asfaltfrees.

Omwonenden hebben een brief ontvangen waarin zij worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Zij worden verzocht om op 7 september geen auto’s of andere objecten langs de straat te parkeren. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor de kleeflaag die tijdens de werkzaamheden wordt aangebracht, en gevraagd om goed op huisdieren te letten.

Los grind tijdelijk aanwezig

Na het aanbrengen van de slijtlaag blijft er ongeveer anderhalve tot twee weken los grind op de weg liggen. Weggebruikers wordt gevraagd hun snelheid te verlagen om schade en ongelukken te voorkomen. Na deze periode wordt het grind verwijderd.

Een slijtlaag bestaat uit een dunne kleeflaag van bitumen, afgewerkt met gebroken grind, wat zorgt voor een betere bescherming van het asfalt.