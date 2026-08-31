FC Tilburg speelt drie avondwedstrijden op Sportpark Spoordijk

Op Sportpark Spoordijk in Tilburg staan deze week drie oefenwedstrijden gepland. FC Tilburg Heren 1, Vrouwen 2 en O14-1 komen in actie tegen verschillende tegenstanders. De wedstrijden beginnen dinsdagavond om acht uur en woensdagavond om half zeven.

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Sportpark Spoordijk in Tilburg is deze week het decor voor drie voetbalwedstrijden in de avonduren. FC Tilburg Heren 1 en FC Tilburg Vrouwen 2 spelen dinsdagavond 1 september om acht uur. Heren 1 neemt het op tegen TSV Gudok 1, terwijl Vrouwen 2 tegelijkertijd speelt tegen DESK VR1.

Voor beide teams zijn de wedstrijden onderdeel van hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het doel is om verder te werken aan de teamvorm, het wedstrijdritme en de onderlinge samenwerking. De wedstrijden bieden ook een kans voor de spelers om zichzelf te verbeteren en klaar te stomen voor de competities.

Jeugdteam tegen Willem II

Op woensdag 2 september om half zeven staat er opnieuw een interessante wedstrijd op het programma. FC Tilburg O14-1 speelt dan tegen Willem II O13-1, een jeugdteam van de professionele voetbalclub Willem II. Dit duel is een uitdaging voor de spelers van FC Tilburg, die zich kunnen meten met een tegenstander uit het betaald voetbal.

De drie wedstrijden worden gespeeld op Sportpark Spoordijk in Tilburg. Het is een kans voor supporters om de teams aan te moedigen en te genieten van een gezellige voetbalavond. De toegang is vrij, en iedereen is welkom langs de lijn.

Wedstrijdschema

📅Dinsdag 1 september - 20.00 uur

📅Woensdag 2 september - 18.30 uur

De wedstrijden vormen een mooie afsluiting van de zomerse periode op Sportpark Spoordijk. Kom kijken en steun de teams van FC Tilburg!