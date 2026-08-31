Mobiele chemokar in Sint-Michielsgestel in september

Inwoners van Sint-Michielsgestel kunnen hun klein chemisch afval gratis inleveren bij de mobiele chemokar. Het inzamelpunt staat op zaterdag 19 en 26 september op verschillende locaties in de gemeente.

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De mobiele chemokar is een inzamelpunt dat elk voorjaar en najaar door Sint-Michielsgestel rijdt. In september komt de kar weer langs in verschillende dorpskernen. Inwoners kunnen daar hun klein chemisch afval, zoals batterijen, verf en medicijnen, kosteloos afgeven.

Op zaterdag 19 september wordt afval ingezameld in Gemonde bij Twijnmeer van kwart voor elf tot kwart voor twaalf ’s ochtends. Later die dag is de chemokar aanwezig bij het milieustation in Sint-Michielsgestel van twaalf uur tot drie uur ’s middags. De week erna, op zaterdag 26 september, rijdt de kar naar Den Dungen en Berlicum. In Den Dungen staat de chemokar bij Groot Grinsel van kwart voor elf tot kwart voor twaalf. Bij het milieustation in Berlicum kun je afval inleveren tussen twaalf uur en drie uur.

Wat kun je inleveren?

Klein chemisch afval omvat bijvoorbeeld huishoudelijke artikelen zoals batterijen, spaarlampen en gootsteenontstopper. Ook medicijnen en medische producten, zoals injectienaalden en kwikthermometers, vallen hieronder. Verder kun je bij de chemokar producten uit de categorie doe-het-zelf, zoals verf, terpentine en wasbenzine, kwijt. Hobbyproducten zoals foto-ontwikkelaar of etsvloeistoffen mogen ook worden ingeleverd. Tot slot kun je vervoergerelateerde afvalproducten, zoals accu’s, motorolie en oliefilters, afgeven.

De chemokar is bedoeld om gevaarlijke stoffen verantwoord te verwerken en zo de schade aan het milieu te beperken. De inzamelpunten zijn tijdelijk en alleen op de genoemde data beschikbaar.