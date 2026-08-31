Mevrouw Kitslaar-van der Doelen viert 104e verjaardag

Mevrouw Riet Kitslaar-van der Doelen vierde zaterdag haar 104e verjaardag. Ze is de oudste inwoner van de gemeente Sint-Michielsgestel. Burgemeester Eiko Smid bracht haar een bezoek om de bijzondere mijlpaal te vieren.

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De 104-jarige mevrouw Kitslaar-van der Doelen is een bekende inwoner van Sint-Michielsgestel. Ze werd afgelopen zaterdag door burgemeester Eiko Smid persoonlijk gefeliciteerd. Dit bezoek benadrukt haar bijzondere positie als oudste inwoner van de gemeente.

Het verjaardagsfeest vond plaats in een gezellige en persoonlijke setting. Burgemeester Smid bracht niet alleen felicitaties, maar ook aandacht voor haar indrukwekkende leeftijd en levensverhaal.

Mevrouw Kitslaar-van der Doelen geniet van haar bekendheid als oudste inwoner. Haar verjaardag is een moment van trots voor de gemeente Sint-Michielsgestel, die haar deze bijzondere dag niet onopgemerkt liet voorbijgaan.

Met haar 104 jaar is mevrouw Kitslaar-van der Doelen een inspirerend voorbeeld van een lang en bijzonder leven. De gemeente blijft haar waardevolle inwoner met warme aandacht volgen.