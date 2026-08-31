Burgemeester Loon op Zand beschermheer Gilde Sint Jan Baptist

Burgemeester Davy Jansen van Loon op Zand is benoemd tot beschermheer van Gilde Sint Jan Baptist. Tijdens de jaarlijkse teerdag werd hij door hoofdman Diny Vos-Westerlaken officieel verwelkomd. Jansen ontving een persoonlijk schild van gildezilver, als symbool van verbondenheid. De feestelijke middag werd afgesloten met een barbecue.

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De benoeming van Jansen vond plaats zondagmiddag, tijdens een bijeenkomst waar niet alleen gildeleden, maar ook hun gezinnen aanwezig waren. Ook het gezin van de burgemeester was uitgenodigd. Het persoonlijke schild dat hij ontving, krijgt een plek tussen het andere gildezilver.

Gilde Sint Jan Baptist, opgericht in 1840, heeft een lange geschiedenis en staat bekend om zijn tradities en maatschappelijke betrokkenheid. De jaarlijkse teerdag is een belangrijk moment voor het gilde. Op deze dag worden traditiegetrouw zaken besproken en wordt gezamenlijk gegeten en gedronken.

Bijzondere rol voor burgemeester

De band tussen het gilde en het gemeentebestuur heeft historische wortels. In de negentiende eeuw was Pieter van Dortmond zowel hoofdman van het gilde als burgemeester van Loon op Zand. Met de benoeming van Jansen krijgt deze traditie een eigentijdse invulling.

Als beschermheer heeft de burgemeester geen bestuurlijke taken binnen het gilde. Zijn rol is vooral symbolisch: betrokkenheid tonen bij bijzondere momenten en bijdragen aan de verbinding tussen het gilde en de gemeenschap.

Na de officiële ceremonie werd de middag in ontspannen sfeer voortgezet. Met mooi weer en een barbecue werd het een geslaagde bijeenkomst voor alle aanwezigen.