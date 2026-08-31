Willy van de Kerkhof: 'Ik had Lammers niet naar PSV gehaald'

PSV is nog veel sterker dan vorig seizoen. Deze conclusie trekt clubicoon Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "En vorig jaar werden we al met twee vingers in de neus kampioen." Willy baseert zijn optimisme op het optreden van PSV in de laatste wedstrijden waarbij vooral het middenveld Willy kon bekoren. "Ik had het al voorspeld: Joey Veerman heeft het geweldig gedaan maar zonder hem is er veel meer snelheid en diepgang, vooral dankzij Sano en Fernandez."

Wat Willy betreft hoeft er niet veel meer aan de selectie gesleuteld te worden. De aankoop van spits Sam Lammers van FC Twente ziet hij hij helemaal niet zitten. "Nee, waarom? Ik gun het hem van harte en iedereen wil nu graag voor PSV spelen, laten we eerlijk zijn. Maar we hebben hem niet nodig. Misschien gek, maar PSV speelt beter zonder echte spits. Je kunt prima Guus Til voorin laten spelen in plaats van Pepi. Je kunt er bijvoorbeeld ook Perisic neerzetten. Nee ik zou Lammers niet hebben gehaald."

Broer René snapt wél dat Peter Bosz een extra spits erbij wil hebben. "Je hebt op dit moment alleen Pepi als echte spits dus ik snap wel dat ze Lammers halen." Ook vindt René het nog iets te vroeg om al heel euforisch over PSV te worden. "Het draait nu goed op het middenveld, ook met Fernandez terwijl ik dat niet had verwacht. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Zaterdag spelen we tegen Ajax en dan weten we waar we staan."

"Tegen Ajax zullen we ook wel weer 1-0 achterkomen."

René heeft ook nog een punt van kritiek. "We zijn in alle wedstrijden dit seizoen eerst met 1-0 achter gekomen. Ik denk dat we zaterdag met 2-1 bij Ajax gaan winnen maar de eerste goal zal wel weer van Ajax komen." Willy maakt zich niet zo druk om die tegengoals. "Dat is gewoon tactiek. Zo zorgen we ervoor dat iedereen even wakker geschud wordt", lacht hij. "Maar die goal van Utrecht mag niet vallen. Als je weet dat je niet snel genoeg bent dan moet je achter de verdediger staan en niet ervoor." Sinds een paar dagen weet PSV ook wie de tegenstanders in de Champions League zijn. Vooral de uitwedstrijd tegen Real Madrid is voor de broers iets om naar uit te kijken. "Daar ga ik zeker met de familie naartoe", glundert Willy. "Geweldig om daar te mogen spelen, ook al verlies je er waarschijnlijk. Bernabeu is een fantastisch stadion. Wat vroeger Wembley was, is nu Bernabeu."

"We sprongen tien meter het veld in."

Willy was er zelf in 1988 bij toen PSV daar de legendarische halve finale-wedstrijd tegen Real speelde. "In de thuiswedstrijd heb ik nog gespeeld maar in Bernabeu was ik reserve. Ik weet nog dat we allemaal tien meter het veld in sprongen toen Edward Linskens die legendarische gelijkmaker scoorde", glundert Willy. "Ik weet nog hoe Leo Beenhakker keek toen wij doorgingen."