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Nieuw fietspad in Den Bosch loopt opeens dood tegen muur en dit is waarom

Vandaag om 19:10 • Aangepast vandaag om 21:42
Het fietspad houdt opeens op in de bocht naar links (foto: Wilco Zonneveld).
Het fietspad houdt opeens op in de bocht naar links (foto: Wilco Zonneveld).

Wie onder de Royal Welshbrug aan de Nelson Mandelalaan in Den Bosch door fietst, zal even goed moeten kijken én opletten. Het nieuwe fietspad houdt in de bocht plotseling op bij een muur en dat zorgt voor verwarring bij fietsers. Foutje of zit er wat anders achter?

Profielfoto van Temmie van UdenProfielfoto van Wilco Zonneveld
Geschreven door
Temmie van Uden & Wilco Zonneveld

Dat laatste, zegt de gemeente Den Bosch. Het doodlopende stukje fietspad is tijdelijk en onderdeel van een project. "Dit is de aanzet waarop de snelfietsroute richting Zaltbommel gaat aansluiten", laat een woordvoerder weten. "Er komt dan een opening in de muur waar het fietspad nu eindigt."

Fietsbrug
Daarvoor moet eerst iets anders gebeuren: de aanleg van een fietsbrug over de Zandzuigerstraat, een eindje verderop. Die werkzaamheden starten naar verwachting in september. "Daarna volgt de gewenste aansluiting richting Zaltbommel. Het is nog niet aan te geven wanneer die precies wordt gemaakt. Maar het is dus een bewuste keuze om het werk zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten."

Dat betekent dat het opvallende einde van het fietspad voorlopig nog zo blijft. De gemeente vindt de situatie niet gevaarlijk. "Bij het fietspad is verlichting aangebracht."

Het fietspad houdt opeens op in de bocht naar links (foto: Wilco Zonneveld).
Het fietspad houdt opeens op in de bocht naar links (foto: Wilco Zonneveld).

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