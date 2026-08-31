Brabant zoekt Talent Festival in Eindhoven

Het Brabant zoekt Talent Festival wordt op donderdag 29 oktober gehouden in het Evoluon in Eindhoven. Het evenement draait om werk, opleiding en talentontwikkeling, en is bedoeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen. Werkcentrum Zuidoost-Brabant organiseert het festival samen met 23 partners uit de regio.

Gevonden voor jou

Het festival brengt werkgevers, opleiders en werkzoekenden samen. Het doel is om mensen te inspireren, netwerken te vergroten en kansen voor de toekomst te ontdekken. Het evenement richt zich op talentontwikkeling en biedt bezoekers de mogelijkheid om een volgende stap te zetten in hun persoonlijke en professionele groei.

Dit jaar is het de vierde editie van het Brabant zoekt Talent Festival. Het Evoluon, een iconisch gebouw in Eindhoven, vormt de locatie voor deze bijeenkomst. Het programma staat in het teken van het verbinden van talent met werk en opleiding, en het creëren van mogelijkheden voor een duurzame toekomst.

Samenwerking met partners

Werkcentrum Zuidoost-Brabant organiseert het evenement in samenwerking met 23 regionale partners. Deze partners ondersteunen het festival om talent en werk in de regio een impuls te geven. Het evenement biedt een platform voor werkgevers en opleiders om met werkzoekenden en geïnteresseerden in contact te komen.

Het festival vindt plaats op donderdag 29 oktober en is toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar nieuwe kansen en inspiratie. Meer informatie en aanmelden kan via de website van Werkcentrum Zuidoost-Brabant.