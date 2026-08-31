Militaire oefening in Vught: drie dagen actie

Defensie voert van dinsdag 29 tot en met donderdag 31 augustus een militaire oefening uit in Vught. De oefening vindt plaats overdag, ’s avonds en ’s nachts. Militairen maken gebruik van bestaande wegen, paden en vaarwegen. Het doel is opleiding en training.

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De militaire oefening wordt georganiseerd door Defensie en richt zich op het trainen van militairen. Gedurende drie dagen zullen zij actief zijn in en rondom Vught. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur, zoals wegen, paden en waterwegen.

De activiteiten vinden niet alleen overdag plaats, maar ook in de avond en nacht. Omwonenden kunnen dus op verschillende momenten van de dag militaire voertuigen en personeel tegenkomen. Het is belangrijk dat de omgeving rekening houdt met mogelijke geluidsoverlast.

Deze oefening maakt deel uit van reguliere opleidingstrajecten binnen Defensie. Militairen leren hier bijvoorbeeld manoeuvres en het navigeren door verschillende soorten terrein. Het is niet ongebruikelijk dat dergelijke trainingen in bewoonde gebieden plaatsvinden.

De gemeente Vught heeft vooraf informatie verstrekt over de oefening, zodat inwoners op de hoogte zijn van de plannen. De betrokken eenheid zal alles binnen de geldende afspraken uitvoeren en zich strikt aan de bestaande routes houden.