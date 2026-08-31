Boxtel roept op bouwprojecten aan te melden voor netcapaciteit

De gemeente Boxtel vraagt bouwprojecten voor woningen en onderwijs aan te melden voor het elektriciteitsnet. Aanmelden kan tot 11 september 2026. Het gaat om projecten die de komende jaren een aansluiting nodig hebben.

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Bouwers in Boxtel moeten hun plannen voor woningen of onderwijshuisvesting aanmelden bij de gemeente. Dit is nodig vanwege de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Het proces ‘Eerder aanvragen’ van netbeheerder Enexis helpt hierbij.

Projecten die al eerder zijn aangemeld via de overgangsregeling vóór 1 juli 2026, moeten opnieuw ingediend worden als er nog geen bevestiging is ontvangen. Zo kan de gemeente een volledig overzicht krijgen van de aanvragen.

Geen garantie

Het aanmelden van een project betekent niet automatisch dat er capaciteit beschikbaar is. Ook geeft het geen zekerheid over een planning of startdatum. De gemeente benadrukt dit als belangrijke informatie voor bouwers.

De deadline voor aanmelding is 11 september 2026. De voorwaarden en verdere informatie zijn te vinden op de aanmeldpagina van de gemeente Boxtel.