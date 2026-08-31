Boxtel vraagt provincie om herziening natuurvergunning

De gemeenteraad van Boxtel heeft unaniem besloten een zienswijze naar de provincie te sturen. Dit naar aanleiding van het voorgenomen besluit om de natuurvergunning voor woningbouwplan Achter den Eijngel te weigeren.

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Tijdens een extra raadsvergadering op 25 augustus heeft de gemeenteraad van Boxtel een motie aangenomen over de natuurvergunning voor het woningbouwproject Achter den Eijngel. De motie roept de provincie Noord-Brabant op om samen met betrokken partijen te zoeken naar oplossingen binnen de huidige wetgeving.

De fracties D66, BALANS, Combinatie96, PRO Boxtel, CDA, FvD en VVD dienden de motie in. Zij vragen de provincie om de initiatiefnemer van het bouwproject de kans te geven de vergunningsaanvraag aan te passen. Daarnaast wordt voorgesteld om gezamenlijk te werken aan een uitvoerbaar alternatief, mocht vergunningverlening niet mogelijk blijken.

Unaniem akkoord

De motie is zonder tegenstemmen aangenomen door de gemeenteraad. Hiermee wordt de zienswijze officieel namens Boxtel verzonden naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Het doel is om de provincie aan te zetten tot heroverweging van haar voorgenomen besluit.

Het woningbouwplan Achter den Eijngel stuit op bezwaren vanwege natuurbeschermingsregels. De gemeente en initiatiefnemer hopen echter dat er binnen de wettelijke kaders alsnog mogelijkheden zijn om het project door te laten gaan.

De volledige tekst van de motie en andere vergaderstukken zijn terug te vinden op de website van de gemeente Boxtel. De vergadering kan daar ook worden teruggekeken.