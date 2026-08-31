In-gespreksavond Boxtel over raadsvoorstellen

Op dinsdag 8 september organiseert de gemeenteraad van Boxtel een In-gespreksavond. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Raadsleden bereiden zich voor op de vergadering van 22 september en ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Gevonden voor jou

De In-gespreksavond is bedoeld om de gemeenteraad en andere betrokkenen te informeren over diverse onderwerpen die op de agenda staan. Deze onderwerpen worden besproken tijdens de oordeel- en besluitvormende raadsvergadering later deze maand. Het gaat onder meer om het bestemmingsplan voor Classic Park aan de Koppenhoefstraat, de benoeming van een lid voor het bestuur van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en de zienswijze op de begroting 2027 van datzelfde stadsgewest.

Tijdens de avond krijgen deelnemers de kans om vragen te stellen over de voorstellen en met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: informatieve presentaties, een informatiemarkt en gesprekken aan tafel. Hierbij is er ruimte om technische details te bespreken, informatie uit te wisselen en onderwerpen politiek te benaderen. Zowel raadsleden als inwoners, ambtenaren en andere belanghebbenden worden betrokken.

Iedereen welkom

Hoewel de bijeenkomst in eerste instantie bedoeld is voor raads- en steunfractieleden, zijn ook andere belangstellenden welkom. Aanmelden is niet nodig; iedereen kan gewoon binnenlopen. De gemeente Boxtel benadrukt dat de avond een open karakter heeft en hoopt op een brede deelname.

Voor wie van het spreekrecht gebruik wil maken, geldt wel dat aanmelden verplicht is. Dit kan door uiterlijk maandag 7 september voor 19.30 uur een e-mail te sturen naar de griffie. Hierbij moeten contactgegevens en het onderwerp van de inspraak worden vermeld.