NAC huurt Gabriël Misehouy van Girona FC

NAC Breda heeft de 21-jarige Gabriël Misehouy gehuurd van Girona FC. De aanvaller sluit dinsdag aan bij de selectie van hoofdtrainer Carl Hoefkens.

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De jonge Amsterdammer staat bekend als een veelzijdige aanvaller die op meerdere posities in de aanval kan spelen. Misehouy maakte in de zomer van 2024 de overstap van Ajax naar Girona FC, waar hij tot elf wedstrijden in de Spaanse competitie kwam. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor het Griekse Aris Thessaloniki, waar hij in twaalf wedstrijden twee keer scoorde en twee assists gaf.

Bij Ajax begon Misehouy zijn opleiding al op zesjarige leeftijd. Voor Jong Ajax liet hij op 16- en 17-jarige leeftijd ook van zich horen met elf doelpunten en vier assists. Naast zijn Nederlandse paspoort heeft hij ook een Ghanees paspoort en is hij actief geweest als jeugdinternational voor Oranje.

Extra impuls voor NAC

Volgens technisch directeur Peter Maas heeft NAC in Misehouy een speler gevonden die voor creativiteit en doelgerichtheid kan zorgen in de aanval. Maas ziet hem als een belangrijke aanvulling voor het team, dat streeft naar promotie naar de Eredivisie.

Misehouy zelf kijkt uit naar zijn tijd bij NAC en wil zo snel mogelijk aan de slag om het team te helpen. Hij sluit dinsdag aan bij de selectie en zal onder leiding van hoofdtrainer Carl Hoefkens de voorbereiding starten.