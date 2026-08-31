Raul Paula vertrekt van NAC naar SV Wehen Wiesbaden

Raul Paula (22) heeft NAC Breda per direct verlaten. De Duitser maakt de overstap naar SV Wehen Wiesbaden, dat uitkomt in de Duitse 3. Liga.

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De 22-jarige middenvelder speelde sinds de zomer van 2024 voor NAC Breda. Hij kwam toen transfervrij over van het beloftenteam van VfB Stuttgart, dat actief was in de Regionalliga Südwest. In totaal speelde Paula 43 wedstrijden voor de Bredase club.

Volgens NAC heeft Paula zijn kwaliteiten soms laten zien, maar kampte hij ook regelmatig met blessures. Hierdoor heeft hij nooit helemaal aan de verwachtingen kunnen voldoen. Technisch directeur Peter Maas wenst Paula veel succes bij zijn nieuwe club.

Terugkeer naar Duitsland

Voor Paula voelt de terugkeer naar Duitsland goed. Bij NAC zegt hij als voetballer en als mens te zijn gegroeid. Ook denkt hij met plezier terug aan de momenten die hij met zijn teamgenoten en supporters heeft beleefd.

SV Wehen Wiesbaden speelt in de 3. Liga, het derde niveau van het Duitse voetbal. Paula sluit per direct aan bij de selectie van de club.