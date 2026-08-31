World Cleanup Day in Altena: opruimactie tegen zwerfafval

Op zaterdag 19 september organiseert de gemeente Altena een opruimactie tijdens World Cleanup Day. Samen met inwoners wil de gemeente zoveel mogelijk zwerfafval opruimen. Materialen worden verstrekt en volle afvalzakken worden opgehaald.

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World Cleanup Day is een wereldwijde opruimactie waarbij mensen uit ruim 190 landen de handen ineenslaan voor een schonere planeet. In Altena kunnen inwoners op zaterdag 19 september meedoen aan deze grote schoonmaak. Het doel is om zoveel mogelijk zwerfafval uit de omgeving te verwijderen.

De gemeente zorgt voor alle benodigde materialen, zoals afvalzakken, grijpers, hesjes en handschoenen. Ook worden de volle afvalzakken na afloop opgehaald, zodat deelnemers zich volledig kunnen richten op het opruimen.

Doe mee als groep of alleen

Iedereen kan deelnemen, of je nu met je gezin, collega's, sportteam of klasgenoten komt, of liever alleen aan de slag gaat. Het maakt niet uit hoe groot of klein de groep is. Samen wordt gewerkt aan een schonere buurt.

Met deze actie wil de gemeente Altena niet alleen zwerfafval opruimen, maar ook bewustwording creëren over het belang van een schone leefomgeving. Het is een kans om samen een verschil te maken.

World Cleanup Day vindt plaats op zaterdag 19 september 2026. De gemeente Altena roept inwoners op om deel te nemen aan deze actie en hun buurt een frisse start te geven.